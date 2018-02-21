Брендан Роджерс: "Счастлив, что в такую погоду сыграем под крышей"

Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс на пресс-конференции перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Зенита" поделился ожиданиями от нового петербургского стадиона.

– Завтра все будет идеально. Газон в отличном состоянии. Я очень жду встречи с новой ареной – в прошлый раз, когда я приезжал в Санкт-Петербург с "Ливерпулем", мы играли на "Петровском". Уверен, будет фантастический матч.

– Учитывая погодные условия и ваш предыдущий опыт на "Петровском" – вы рады или счастливы, что завтра матч пройдет под крышей?

– Я очень счастлив! Может быть, это поможет сохранить тепло внутри стадиона. Это важно не только для игроков, но и для болельщиков. (Егор БЫЧКОВ, Артем РЯБОВОЛ)

Напомним, первый матч между российской и шотландской командами завершился минимальным поражением сине-бело-голубых - 0:1. Ответная встреча состоится завтра, 22 февраля, и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.