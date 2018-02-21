Брендан Роджерс: "Иванович - футболист топ-уровня. Паредес - большой талант"

Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс на пресс-конференции перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Зенита" отметил нескольких футболистов соперника. Вместе с тем, наставник шотландской команды отметил, что уважает весь состав питерцев.

- Кого из игроков "Зенита" вы могли бы выделить по первому матчу?

- Мы уважаем петербургскую команду полностью, всю целиком. Но нельзя не отметить Ивановича, с которым я работал в "Челси". У него блестящая карьера, он - футболист топ-уровня, это значительное усиление для "Зенита".

Хорошим индивидуальным мастерством обладают игроки линии атаки - мы знаем, что их нужно опасаться. В центре поля играет большой талант - бывший футболист "Ромы" (Паредес. - Прим. "СЭ"). В петербургской команде много талантливых футболистов, и завтра нас ждет отличный матч. (Егор БЫЧКОВ, Артем РЯБОВОЛ)

Напомним, первый матч между российской и шотландской командами завершился минимальным поражением сине-бело-голубых - 0:1. Ответная встреча состоится завтра, 22 февраля, и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.