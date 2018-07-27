Брайан Линссен: "Не могу сказать, что "Витесс" недооценил "Вииторул"

Полузащитник "Витесса" Брайан Линссен - о матче с "Вииторулом" (2:2) во втором раунде квалификации Лиги Европы.

- Мы не то чтобы недооценили соперника. Мы быстро выбрали тактику с длинными забросами мяча, чего не должны были делать, - цитирует футболиста Voetbal International. - Они сделали матч похожим на игру в пинбол - мяч летел то вверх, то вниз. После первых 25 минут было очень жарко. Мы бегали, а не играли в футбол".

По ходу матча голландский клуб уступал со счетом 0:2.