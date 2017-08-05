Бранко Йовичич: "Краснодар"? Только "Милан" был бы сложнее для "Црвены Звезды"

Бывший полузащитник "Амкара" Бранко Йовичич отметил, что "Краснодар" – это один из самых больших клубов России. Сейчас хавбек выступает за "Црвену Звезду", с которой краснодарцам предстоит сыграть в раунде плей-офф Лиги Европы.

- После "Милана" "Краснодар" – второй по силе соперник, который мог выпасть нам, - цитирует Sportklub.rs Йовичича. - Российский клуб часто выступает в еврокубках. На протяжении трех лет, что я выступал в России, я играл против этой команды. "Краснодар" и "Зенит" – это два крупнейших клуба России в плане инвестиций. У них богатый владелец и отличная инфраструктура.

"Краснодар" играет в нетипичный для России футбол с упором на физику. Они исповедуют современный футбол. Их главный тренер Игорь Шалимов перенял у предыдущего наставника Олега Кононова игру с акцентом на владение мячом. Они создают большое количество голевых моментов.

Самый опасный игрок в их составе – Смолов. Кроме того, выделю Жоаузинью и Гранквиста. Они приобрели Вандерсона, Ристича, Янбаева и Шишкина.

Нам необходимо добиться благоприятного результата в первом матче. В этом случае давление на "Краснодар" в ответной встрече будет ощутимее, а нам, наоборот, будет проще. Я не буду делать прогнозов и оценивать шансы на проход в групповой этап. "Краснодар" – фаворит в предстоящих матчах. Если мы будем играть так, как со "Спартой" на прошлой стадии Лиги Европы, то у нас появятся шансы.