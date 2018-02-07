Бранко Йовичич: "Головин - один из лидеров ЦСКА, но команда не зависит от конкретного игрока"

Полузащитник "Црвены Звезды" Бранко Йовичич отметил, что преимуществом ЦСКА является хорошая игра в защите. Команды сыграют в 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч состоится 13 фквраля в Белграде.

- Лидер ЦСКА? Один из ключевых игроков - Головин, - приводит B92 слова Йовичича. - У них есть еще Дзагоев, Витинью и Муса. Но команда сбалансирована и не зависит от конкретного игрока. У ЦСКА отличная защита. Они играют вместе на протяжении многих лет, давно знают друг друга. Должны уделить внимание каждому игроку.