Бранислав Иванович: "Второй матч против "Утрехта" сложится совсем по-другому"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович после первого матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Утрехта" (0:1) отметил, что встреча была тяжелой. Футболист отметил, что команда постарается не повторять ошибок в ответной встрече, которая пройдет 24 августа.

– Сложный, очень тяжелый матч для нас - цитирует пресс-служба клуба Ивановича. - Мы знали, что игра будет такая. Мы потеряли много сил за последние недели. Думаю, этого и не хватило. Результат считаю позитивным – могли пропустить больше, тогда дома пришлось бы еще тяжелее. Будем готовиться к следующему матчу, который нас ждет через три дня, а затем снова "Утрехт". Должны восстановиться, набрать свежести, и тогда все будет по-другому.

– Соперник сыграл свой матч в пятницу, "Зенит" – в воскресенье. Эта разница в два дня сказалась?

– Начали контролировать игру – не получилось, потеряли несколько мячей. Потом немного потеряли уверенность. Когда играешь каждые три дня, нужно пытаться выигрывать на автомате. Будем стараться, чтобы не повторять ошибок в следующей встрече. Думаю, ответный матч сложится совсем по-другому.

– Вы ждали от "Утрехта" такого типично голландского футбола?

– Да-да. Это было понятно, об этом мы говорили вчера. Результат – сложный. Уверен, дома сыграем гораздо лучше. Даже если бы счет сегодняшней встречи остался 0:0, в любом случае нужно было бы забивать в Петербурге.

– За счет чего можно исправить результат?

– Нужно действовать быстрее, переводить мяч с фланга на фланг. Тогда у наших нападающих появится возможность развить скорость и смогут забегать за спины защитников.

– Играть через два дня на третий – тяжело? Будет ли свежесть?

– Будет-будет. Мы работали на сборах очень хорошо, мы готовы. Нужно только восстановиться после этой игры. Голова играет очень важную роль.