Бранислав Иванович: "То, что болельщики "Зенита" увидели вчера, было позорно для всех нас"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович расстроен, что болельщики команды не смогут попасть на ответный матч третьего раунда Лиги Европы против минского "Динамо". В первой игре 9 августа петербуржцы в Минске разгромно проиграли со счетом 0:4.

- У нас нет времени на то, чтобы опускать голову, через три дня у нас очень важная игра, надо готовиться к этой игре (13 августа с "Рубином" в 3-м туре чемпионата России. - Прим. "СЭ"). Так, как вчера, больше играть не надо, - цитирует пресс-служба "Зенита" слова Ивановича. - Чудеса бывают в футболе. Не так часто, но бывают.

Конечно, мы должны надеяться и сделать все, чтобы победить. После таких матчей тяжело что-то говорить, но мы должны бороться до конца – все возможно. Будем стараться. Вчера был один плюс – наши болельщики. Жалко, что они не смогут помочь нам на домашнем матче, но мы постараемся, чтобы они остались довольны. Потому что то, что они увидели вчера, было позорно для всех нас.

Ответная игра состоится 16 августа в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский". Встреча пройдет без зрителей.

"Зенит" – "Динамо Мн": Лига Европы, 3-й отборочный раунд, второй матч, 16 августа 2018, онлайн-трансляция, начало – 20.00 (мск)

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