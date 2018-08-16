Бранислав Иванович: "Слышали болельщиков - они окрылили "Зенит"!

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович подвел итоги ответного 3-го отборочного раунда Лиги Европы с минским "Динамо" (8:1, доп. время).

– Наша команда показала характер, мы смогли победить в этой тяжелой игре, – сказал Иванович. – Видели сами, как было тяжело играть без болельщиков. Но мы их слышали, и это нас окрылило . Мы боролись до конца, даже когда пропустили гол – мы не собирались бросать игру. Мы хотели отыгратьмя и сделали это. Первую игру мы провели плохо, но мы знали, что нужно было верить.

– После удаления Паредеса руки не опустились?

– Наверное, у нас лучше получилось вдесятером (смеется). Вся команда показала характер, мы с первой до последней минуты боролись. То, что мы потеряли в Минске, смогли обрести. Впереди у нас игра с "Уралом", нужно уже забыть про "Динамо".

– Болельщиков хорошо слышали?

– Со стадиона – да, еще лучше за его пределами. Было здорово.

– С "Мольде" не повторите эту историю?

– Минск был уроком для нас, думаю, мы его прошли. Каждая команда должна проходить через эти уроки. Хорошо, что мы отыгрались.

– В вашей карьере было, когда забивали 8 голов?

– Думаю, нет. Не было, чтобы и четыре отыгрывали.

– "Динамо" чем-то удивили?

– Они забили три гола из штрафной. Мы поменяли игру в обороне, и это дало результат.