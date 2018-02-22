Бранислав Иванович: "Сегодня фанаты были как будто на поле"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович после победы над "Селтиком" (3:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы отметил, что первый мяч в этой встрече помог петербургской команде расслабиться и пойти вперед. Напомним, что "Зенит" вышел в 1/8 финала турнира.

– Тяжелый матч, очень много давления оказывалось. Мы контролировали игру, действовали хорошо и забивали. Первый гол был очень важен для команды, он помог расслабиться, позволил нам идти вперед и забивать. Будем готовится к следующим играм.

– Вы забили сегодня.

– Главное, что хорошо сыграла команда, мы отлично действовали, создавали моменты, забивали.

– У Лунева не было почти работы...

– Ну это мы хорошо сыграли. Очень тяжелые матчи получились против "Селтика", на выезде было очень непросто, первая игра после перерыва. Сейчас тоже непросто было, но мы справились, хорошо играли, создавали моменты.

– Фанаты сегодня помогли?

– Сегодня и всегда они были как будто на поле, спасибо им большое, как они болеют. Нам нужно играть также за свой город и свою команду. (Игорь НОВИКОВ)