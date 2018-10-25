Бранислав Иванович: "После гола "Бордо" Зенит проснулся"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с "Бордо" (2:1).

- Это была очень тяжелая игра, хорошо, что удалось завоевать три очка, - отметил Иванович. - На нас давило то, что мы проиграли в последнем матче в чемпионате России. Сначала мы пытались контролировать ход игры, но соперник здорово начал играть на контратаках и забил. Потом мы проснулись и стали действовать лучше. Добавили агрессии, давления.

- Далер Кузяев - красавчик?

- Он хороший, хороший. (Игорь Новиков)