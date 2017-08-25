Бранислав Иванович – о жеребьевке: "Лучше всего знаю "Вардар"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович прокомментировал результаты жеребьевки группового турнира Лиги Европы. По словам 33-летнего серба, сине-бело-голубые должны сделать все, чтобы выйти в следующую стадию турнира. Напомним, что соперниками петербуржцев стали "Реал Сосьедад", "Русенборг" и "Вардар".

– Тяжелая группа. Есть серьезные команды из серьезных чемпионатов, – приводит клубная пресс-служба слова Ивановича. – Я лучше всего знаю "Вардар". Это тоже серьезный соперник. Трудно всегда играть против испанских команд. Норвежцы традиционно уделяют большое внимание еврокубкам. От погоды там многое зависит. Будет интересно.

При этом мы должны сделать все, чтобы пройти эту группу. Что касается лично меня, то мне, наверное, интереснее всего будет встретиться с "Вардаром". Но впереди игра с "Ростовом". Надеюсь, успеем восстановиться и будет все в порядке. Сейчас эта игра – одна из самых важных в чемпионате. И будет очень серьезной.

"Зениту" достался "Реал Сосьедад", "Локомотиву" – "Копенгаген". Результаты жеребьевки Лиги Европы