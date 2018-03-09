Бранислав Иванович: "Может показаться, что "Зенит" в кризисе, но физически мы готовы"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович после первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Лейпцига" (1:2) отметил, что команде некогда думать о том, есть кризис или нет.

– Можно ли сказать, что "Зенит" находится в кризисе? Говорят, что вы не можете найти нормальные поля, чтобы потренироваться.

– Ну, я думаю, что мы сыграли четыре игры после перерыва, и исходя из результатов может показаться, что команда в кризисе, но физически мы готовы. Конечно, погоду и поля поменять мы не можем, но я думаю, что ребята очень серьезно работают над этим. Я уверен, что к ответному матчу нам подготовят отличное поле.



– То есть нельзя сказать, что "Зенит" в кризисе? Все нормально?

– Мы не выиграли у "Амкара" дома и сегодня проиграли, но сдаваться нельзя – у нас еще игра дома, а через три дня – матч в Ростове, который тоже будет очень тяжелым. У нас нет времени на то, чтобы думать о том, есть кризис или нет. Надо быстро выбросить эту игру из головы и готовиться к следующей.