Бранислав Иванович: "Главная цель "Зенита" дома - не пропустить"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович после первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Лейпцига" (1:2) отметил, что для питерцев в ответной игре главное - сдержать соперника. По его словам, шансы для взятия ворот у команды будут.

– Вы четко представляете, как играть в ответной игре?

– Конечно, мы должны быть более агрессивными в атаке. Я думаю, что главная цель матча дома – не пропустить и не позволять им играть на контратаках. Я уверен, у нас будут моменты для того, чтобы забить.



– Как забивать, стало понятно?

– Да, сегодня они играли в очень хороший открытый футбол, они молодые. У нас было немного шансов, но они были, мы будем работать над этим и попробуем использовать этот опыт.