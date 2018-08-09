Бранислав Иванович: "Еще не самый плохой результат для нас"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович в микст-зоне после поражения в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы от минского "Динамо" (0:4) назвал результат позорным, передает спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Результат еще не самый плохой, учитывая как мы играли, – начал Иванович. – Но это позорный матч для всей нашей команды. Есть много причин поражения, но обсуждать их не будем. Нет времени опускать голову, надо ее поднять, ведь через три дня очень важная игра для "Зенита". Надо готовиться к ней. Мы будем надеяться на выход в следующий раунд и будем бороться до конца. Наши болельщики не испытали позитивных эмоций. Очень жаль, что они не поддержат нас дома.