"Брага" уступила "Шахтеру" и вылетела из Лиги Европы

"Шахтер" в гостевом матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы обыграл "Брагу" - 4:2. Таким образом, донецкий клуб набрал 18 очков. Португальская команда, несмотря на это поражение, могла остаться на втором месте в группе H и пробиться в плей-офф, однако "Гент" в компенсированное время второго тайма вырвал победу у "Коньяспора" (1:0) и обеспечил себе место в 1/16 финала.

Лига Европы

Групповой турнир

Группа H

"Брага" (Португалия) - "Шахтер" Д (Украина) - 2:4 (1:2)

Голы: Кривцов, 22 (0:1). Тайсон, 39 (0:2). Стоилькович, 43 (1:2). Кривцов, 62 (1:3). Тайсон, 66 (1:4). Вукчевич, 89 (2:4).

Судья: Али Палабыйык (Турция).

8 декабря. Брага. Municipal de Braga.

"Коньяспор" (Турция) - "Гент" (Бельгия) - 0:1 (0:0)

Гол: Кулибали, 90+4 (0:1).

Судья: Кехлет (Дания).

8 декабря. Конья. Стадион "Torku Arena (Konya Buyuksehir)".