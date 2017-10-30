"Брага" сыграет с "Лудогорцем" без главного тренера, а с "Хоффенхаймом" - с частично закрытыми трибунами

"Брага" наказана частичным закрытием трибун на ближайший домашний матч еврокубков, сообщает официальный сайт УЕФА. Также клуб выплатит штраф в 15 тысяч евро. Наказание вынесено за поведение болельщиков (использование пиротехники и скандирование расистских кричалок) в матче группового турнира Лиги Европы против "Лудогорца". Ближайший домашний поединок команда проведет 23 ноября против "Хоффенхайма".

Кроме того, на один матч (и еще один - условно с испытательным сроком на год) дисквалифицирован главный тренер "Браги" Абел Феррейра, удаленный по ходу матча. Таким образом, выездную встречу с "Лудогорцем" команда проведет без наставника.