Божович – о матче ЦСКА – "Црвена звезда": "В этой встрече фаворита нет даже на бумаге"

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович, ранее возглавлявший "Црвену Звезду", поделился ожиданиями от предстоящих матчей сербского клуба с ЦСКА в 1/16 финала Лиги Европы. По словам специалиста, в этом противостоянии нет фаворита.

– Ваш бывший клуб, "Црвена Звезда", на следующей неделе встретится с ЦСКА. Следите за успехами сербской команды? – вопрос Божовичу.

– Конечно. Вчера смотрел товарищескую встречу с "Зенитом". В первом тайме команда хорошо сыграла с петербуржцами, игроки создали два отличных момента, оказывали большое давление на ворота соперника. Но было видно, что сейчас "Зенит" по качеству лучшая команда в премьер-лиге. Поэтому победить было сложно.

– "Црвена" сильно изменилась после вашего ухода?

– Да, кардинально. Пришли новые игроки. Сейчас в стартовом составе играет всего лишь четыре футболиста, которые работали со мной. Теперь "Црвена" любит выступать больше вторым номером, рассчитывая на быстрые контратаки. Но с ЦСКА, при своих болельщиках, команда полетит вперед.

– На данный момент кто фаворит пары – ЦСКА или "Црвена"?

– Сложно оценивать состояние только по товарищеским матчам. В контрольных встречах ты видишь одно, а в официальных играх – совсем другое.

– А на бумаге кто фаворит?

– Его нет. Шансы абсолютно равны. (Павел ГУРЕВИЧ)

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