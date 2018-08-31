Боярский атакует "Зенит". Что ему не нравится?

Народный артист России, известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский после поражения питерцев от норвежского "Мольде" (2:1) в четвертом отборочном раунде Лиги Европы остался разочарованным, несмотря на то, что питерцы вышли в групповой турнир по сумме двух встреч (4:3).

– Какие сейчас у вас чувства превалируют – разочарование или радость?

– Разочарование, конечно. Рад, что прошли в группу Лиги Европы, но это не игра. Ничего не получалось. На поле было печальное зрелище. Слава Богу, что забили достаточно быстрый гол, но потом такое ощущение, что команду подменили. То ли Семак выпустил не тех игроков, то ли они без Дзюбы ничего не могут. Мяч отскакивал от футболистов, никак не могли его приручить, хотя вроде профессионалы. Как такое может быть? "Мольде" не гранд, но оказался в конкретной встрече на голову выше "Зенита", был больше мотивирован, хотя после счета 1:3 в Петербурге норвежцы должны были понимать, что, по сути, уже выбыли. Но зенитовцы дали им повод поверить в успех. Обидно. Питер вышел в группу, но проиграл не только по счету, но и по классу.

– Семак на послематчевой пресс-конференции сказал, что "Зенит" пока средняя команда, в которой нет мастеров. Что он имел в виду?

– Это просто эмоция. Оправданная эмоция. Предупредил болельщиков, что он не с волшебниками работает. Нужно еще пахать, пахать и пахать, для того, чтобы рано или поздно сказать, что это команда серьезных мастеров, на которых можно положиться. Сергей сейчас явно в растерянности сидит и думает, что ему делать дальше. Как он может на них положиться? В команде нет никакого понятия "один за всех". Вся эта эйфория, которая обрушилась на "Зенит", разлетелась в мгновение, как будто шарик лопнул. Оп! И все, весь пафос улетучился. Со "Спартаком" надо реабилитироваться во что бы то ни стало.

– Какую задачу "Зенит" должен поставить перед собой в ЛЕ?

– Надо обращать внимание на внутренний чемпионат. Нужно доказать свою состоятельность в своей стране. Потому что "Зенит" дал множество авансов и болельщикам. Говорят, что "Зенит" – это команда номер один в России. Но как правильно сказал Семак, это команда не номер один, а средняя, с не до конца обученными футболистами. С такой игрой в Европе делать нечего. Если соперники видели выступление питерцев в Норвегии, то, наверное, подумали, что с ними вполне можно играть, они мяч держать не умеют. Нужно делать серьезные выводы. Тренироваться с утра до ночи, чтобы в российском чемпионате занять достойное место. (Арман МКРТЧЯН)