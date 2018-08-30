Боян Йокич: "Сегодня не наш день"

Защитник "Уфы" Боян Йокич после ответного матча четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против "Рейнджерс" (1:1) отметил, что команде не хватило удачи. По его словам, было достаточно моментов.

– Что говорить, вы видели сами, моменты были, а мы не забивали. Могу сказать, что шотландцы – молодцы, удачи им в Лиге Европы, – отметил Йокич.

– Невезение?

– Было много моментов. Я не знаю, что было бы, если удаления не состоялись, просто сегодня был не наш день.

– Поддержка стадиона чувствовалась?

– Да, она была очень хорошая, было так красиво. Видел, как болельщики плакали, нам нужно стараться, а фанатам смотреть матчи чемпионата, в следующем году тоже попробуем попасть в Лигу Европы.

– Эмоции в раздевалки были?

– Там много наговорили, футбол – эмоциональный спорт, нужно смотреть вперед.

– Вы пропустите два матча в чемпионате после удаления, как прокомментируете?

– Не хочу комментировать, я сказал КДК все как есть. Там были эмоции, так получилось, мне тяжело от того, что не смогу помочь команде. (Иван УРАЛЬСКИЙ)