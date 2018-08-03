Боян Йокич: "Много словенцев болели за "Уфу" в матче с "Домжале"

Словенский защитник "Уфы" Боян Йокич в интервью "Бизнес Online" прокомментировал ничью с "Домжале" (1:1), которая позволила его команде выйти в третий квалификационный раунд Лиги Европы.

– Мы хорошо играли, вся команда заслужила выход в следующий раунд. В этот раз я забил, в следующий раз забьет кто-то другой. Самое главное, что мы прошли "Домжале".

– Что чувствовали, когда забивали своим соотечественникам у них в гостях, тем самым выбив их из еврокубков?

– Это большие эмоции. Не помню, чтобы в моей карьере было что-то подобное, чтобы забивал команде из своей страны, ещё и в Словении. Очень приятно, что мы прошли именно "Домжале".

– Ваш удар был не самым однозначным решением в том эпизоде.

– Их вратарь не видел хорошо мяч, Салатич сделал хорошую передачу, я увидел, что вратарь сделал шаг вправо и ударил влево.

– Много персональных болельщиков приехало на матч?

– Да, на стадионе было много людей и все болели за "Уфу". Они живут в Словении, но болеют за "Уфу". Это мои друзья, моя семья.

"Уфа" в 3-м отборочном раунде Лиги Европы встретится с люксембургским клубом "Прогресс Нидеркорн".