Боян Йокич: "Игра с "Домжале" – важнейшая в истории города Уфа"

Защитник "Уфы" Боян Йокич в преддверии матча 2-го отборочного раунда Лиги Европы против "Домжале" отметил особенную важность игры в истории клуба. "Уфа" игрой со словенским клубом дебютирует в еврокубках.

– Думаю, что эта дата является наиважнейшей в истории нашего клуба, – цитирует Йокича официальный сайт клуба. – Нет, скажу даже больше – не только для клуба, но и для всего города Уфа! Мы знаем, что в Европе нас ждут тяжелые соперники, но мы отдадим все силы для победы и нашего успеха.

– Во втором квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА соперником "Уфы" стал словенский "Домжале". Что можете рассказать про эту команду?

– "Домжале" – сильный клуб, у которого очень квалифицированный главный тренер – Симон Рожман. Эта команда не боится играть от себя, первым номером, и показывает едва ли не в самый красивый футбол в чемпионате Словении. Футболисты "Домжале" в восторге, что они попали в Лигу Европу и готовы к бескомпромиссной борьбе в этом турнире.

– Есть ли у вас друзья или знакомые в "Домжале"?

– В "Домжале" играет немало моих друзей и знакомых. Со многими из них я пересекался по ходу своей карьеры в чемпионате Словении, с некоторыми футболистами мы играли в сборной Словении.

– На ваш взгляд, как будет играть "Домжале" в матче с "Уфой"?

– Футболисты "Домжале" всегда играют в атакующий футбол и действуют на поле смело и агрессивно. Так что я думаю, что с первых же минут на стадионе "Нефтяник" они попробуют сыграть в атаку.

Матч "Уфа" – "Домжале" состоится 26 июля, начало – в 17.00 по московскому времени.