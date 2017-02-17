Боржек Дочкал: "С "Ростовом" "Спарта" сыграла бессистемно"

Капитан "Спарты" Боржек Дочкал раскритиковал игру команды в матче 1/16 финала Лиги Европы против "Ростова"​ (0:4). По его словам, результат поединка оставляет пражанам мало шансов на выход в следующий этап.

– Что сегодня произошло со "Спартой"? Вы же видели, что команда сыграла бессистемно, – цитирует 161.ru Дочкала. – Я не видел эпизод с красной карточкой, поэтому не знаю, справедливо ли поступил арбитр. Каковы наши шансы пройти "Ростов"? 0:4 не очень хороший результат, поэтому нам будет трудно пройти дальше.