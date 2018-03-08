"Боруссия" в Дортмунде проиграла "Зальцбургу"

Дортмундская "Боруссия" проиграла дома "Зальцбургу" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы – 1:2. На дубль Валона Бериши хозяева ответили точным ударом Андре Шюррле.
Ответная встреча пройдет 15 марта.
Лига Европы
1/8 финала
Первый матч
"Боруссия" (Германия) – "Зальцбург" (Австрия) – 1:2 (0:0)
Голы: Бериша, 49 – с пенальти (0:1). Бериша, 56 (0:2). Шюррле, 62 (1:2).
"Боруссия Д": Бюрки, Папастатопулос, Емер Топрак, Шмельцер, Кастро, Ройс, Гетце (Пулишич, 62), Дахуд, Вайгль, Шюррле, Батшуайи (Филипп, 61).
"Зальцбург": Вальке, Ульмер, Рамалью, Чалета-Цар, Лайнер, Бериша, Самассеку, Шлагер (Минамино, 73), Айдара (Ябо, 90+1), Даббур, Хван Хи Чхан (Гульбраннсен, 69).
Предупреждения: Емер Топрак, 49. Лайнер, 59. Шюррле, 70. Чалета-Цар, 79. Вайгль, 89. Минамино, 89.
Судья: Винчич (Словения).
8 марта. Дортмунд. Стадион "Signal-Iduna-Park"
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2017-2018/playoff/