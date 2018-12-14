Борис Рапопорт: "С такими игроками "Зенит" вряд ли добьется чего-то серьезного в Европе"

Экс-тренер "Зенита" Борис Рапопорт в интервью "СЭ" отметил, что в плей-офф Лиги Европы от питерской команды не стоит ждать больших побед. Накануне в заключительном матче группового этапа Лиги Европы со "Славией" (0:2). Жеребьевка состоится 17 декабря.

- В Лиге Европы "Зенит" очень плохо играет на выезде. Ему будет очень непросто с такими игроками добиваться чего-то серьезного в Европе, - отметил Рапопорт. – Не знаю, кто на "Зенит" попадет, пусть он и занял первое место. Не могу с оптимизмом смотреть на него в еврокубках.

Понимаете, "Зенит" при неуверенной игре все равно во многих матчах добывал очки за счет надежных действий в обороне. В последних матчах этого нет. Скорее всего, это связано с усталостью. Защитники у "Зенита" немолодые и скоростью большой не обладают. В этом плане необходимо усиление. Хотя не только в оборону – во все линии! (Игорь Новиков)

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