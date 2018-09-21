Борис Рапопорт: "Игра "Зенита" вызывает большие вопросы"

Экс-тренер "Зенита" Борис Рапопорт в интервью "СЭ" поделился впечатлениями от матча первого тура группового этапа Лиги Европы с "Копенгагеном" (1:1).

Следующий матч сине-бело-голубые проведут с чешской "Славией" 4 октября в Петербурге.

- С точки зрения турнира – нормальный результат для "Зенита", - сказал Рапопорт. – У "Копенгагена" хорошая, квалифицированная команда. Но сама игра "Зенита" вызывает довольно большие вопросы. После жеребьевки мне казалось, что по классу, по составу, по подбору игроков "Зенит" должен быть сильнее своих соперников. Но игра в Дании показала обратное. Возможно, в российском чемпионате все благополучно, а в Европе мы немножко завышаем планку "Зенита".

- Какие опасения перед игрой с "Локо"?

- У "Локомотива" много проблем. Хотя он сделал самые сильные приобретения в межсезонье, но Юрий Палыч, кажется, еще не сумел сбалансировать свою команду. Пока есть вопросы и с разным уровнем функциональности, и с тактикой. У "Зенита" более простая ситуация. Не думаю, что ничья в Копенгагене как-то негативно отразится на настрое питерцев. Но нужно помнить результат прошлогоднего домашнего матча (под руководством Роберто Манчини "Зенит" уступил в прошлом сезоне со счетом 0:3. – Прим. "СЭ"). Это должно настраивать команду на серьезную игру. Несмотря на то, что "Локо" не очень хорошо начал этот чемпионат, в воскресенье он будет максимально настроен на матч с "Зенитом". (Игорь Новиков)

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