Борис Игнатьев: "Зенит" победит "Андерлехт", но в следующий раунд выйдут бельгийцы"

Экс-главный тренер сборной СССР Борис Игнатьев в преддверии ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов "Зенит" – "Андерлехт" и "Ростов" – "Спарта" заявил, что питерцы продемонстрировали невнятную игру в первой встрече. Напомним, в первой игре "Ростов" добился убедительной победы со счетом 4:0, а "Зенит" уступил "Андерлехту" (0:2).

– "Зенит" обескуражил, показал невнятную игру, – сказал Игнатьев. – Хотя по матчам, которые проводились на сборах, было заметно, что команде не хватает скорости. Те же самые недочеты присутствовали и во встрече с "Андерлехтом". Создалось впечатление, что питерцы не в "свежем" состоянии. Конечно, в предстоящей игре есть возможность выравнять ситуацию.

Думаю, в этот раз "Зенит" победит "Андерлехт", но этого будет недостаточно для выхода в следующий раунд. В плане перспектив дальнейшего участия в Лиге Европы отдаю предпочтение бельгийцам. Что касается "Ростова", думаю, эта команда снова одержит победу. (Любовь КОНЯЕВА)