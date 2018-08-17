Борис Игнатьев: "Семак в матче с "Динамо" выбрал единственную верную тактику"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что наставник "Зенита" Сергей Семак выбрал единственно верный тактический план на ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы с минским "Динамо" (8:1 дополнительное время), что и позволило команде выиграть.

- Сегодня "Зенит" держал экзамен на зрелость, - цитирует "РИА Новости" Игнатьева. - Я думаю, уровень мотивации, разработанной тактики и ее воплощения говорит о том, что у команды есть высокий потенциал и есть возможности для того, чтобы в дальнейшем использовать все то, что они уже прошли. Надо отдать должное Сергею Семаку. который все предусмотрел и выбрал, наверное, единственную правильную тактику. Это большая победа игроков "Зенита".

Команда играла по несколько упрощенной, но довольно работоспособной схеме. Много футболистов было отряжено в атаку, и за счет длинных передач, минуя, как правило, среднюю линию поля, они большей частью играли на Артему Дзюбу и хорошо подбирали мячи. Большой объем скоростной работы и количество выигранных единоборств, желание навязать агрессию в районе штрафной - все это сработало, поставив "Динамо" на колени.

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