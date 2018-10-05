Борис Игнатьев: "На примере Кокорина мы наблюдаем феномен застоявшейся лошади"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отметил, что на примере игры нападающего "Зенита" Александра Кокорина можно наблюдать синдром застоявшейся лошади. Питерцы в четверг обыграли "Славию" (1:0) в Лиге Европы, форвард забил победный мяч.

- На примере Кокорина мы наблюдаем феномен застоявшейся лошади, - заявил "РИА Новости" слова Игнатьева. - Кокорин сейчас на фоне всех остальных футболистов "Зенита" выглядит человеком, которому так нравится футбол, ему так хочется играть, что всем показывает на своем примере, как можно выглядеть на поле. Все это не значит, что остальные футболисты не хотят добиваться результата, просто есть некий фон усталости, который остальным не дает играть в желаемом объеме.