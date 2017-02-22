14:13 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Борис Игнатьев: "Фенербахче" одержит победу над "Краснодаром"

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Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказал мнение, что фактор домашнего поля сильно поможет "Фенербахче" в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы против "Краснодара". В первом матче россияне одержали победу со счетом 1:0. Ответная встреча состоится сегодня и начнется в 20.00 по московскому времени.

– "Краснодар" хорошо смотрелся в первом матче, – сказал Игнатьев. – Команда продемонстрировала уверенный командный футбол, все было понятно с тактикой. Единственное, чего не хватило – результативности в атакующих действиях.

Что касается предстоящей встречи, наверное, из всех трех клубов, которые представляют Россию в Еврокубках, самая сложная ситуация у "Краснодара". Во-первых, в "Фенербахче" выйдут восстановившиеся после травм футболисты. Во-вторых, определенную силу своей команде придадут турецкие болельщики. Думаю, преимущество на стороне соперника. На мой взгляд, в предстоящем матче "Фенербахче" одержит победу. (Любовь КОНЯЕВА)

Трансляция матча "Фенербахче" - "Краснодар"

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/16 финала
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