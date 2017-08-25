Борис Чухлов: "Зениту" достались незвучные команды. Петербуржцы любят делать из них героев"

Бывший нападающий "Зенита" Борис Чухлов разочарован тем, что сине-бело-голубым в групповом турнире Лиги Европы предстоит сыграть с незвучными командами. При этом экс-форвард подчеркнул, что петербуржцы являются фаворитом турнира.

Напомним, что "Зенит" по итогам жеребьевки сыграет в группе L с "Реал Сосьедад", "Русенборгом" и "Вардаром".

– Что можете сказать о жеребьевке? – вопрос Чухлову.

– Обидно, что достаются незвучные команды. "Зенит" любит из них делать героев. В Москву приедут "МЮ", "Ливерпуль", а к "Зениту" команды не топ-уровня.

– Можно ли назвать команду Манчини фаворитом своей группы?

– "Зенит" и считается фаворитом, поэтому при жеребьевке находился в первой корзине. Если так считают в Европе, почему нам так не считать? Состав на 90 процентов обновился, тренер прививает более скоростной и современный футбол.

– Не кажется ли вам, что для пока еще "сырого" "Зенита" Лига Европы даже более подходящий турнир, чем Лига чемпионов?

– Согласен. Для обкатки состава под манеру нового тренера в первый сезон можно поиграть в Лиге Европы, ничего зазорного тут нет. Турнир все популярнее, а "Севилья" под руководством, как сказал бы Дзюба, "тренеришки" выиграла этот турнир трижды подряд и была горда этим.

Это мы почему– то решили, что этот турнир не имеет престижа. По самолюбию Галицкого, думаю, вчера нанесли серьезный удар, он бы не согласился, что это никому не нужный турнир. (Артем РЯБОВОЛ)

"Зенит" откроет групповой этап Лиги Европы в гостях у "Вардара", а завершит с Сан-Себастьяне //

"Зениту" достался "Реал Сосьедад", "Локомотиву" – "Копенгаген". Результаты жеребьевки Лиги Европы