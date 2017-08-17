Борис Чухлов: "Если в ответном матче "Зенит" сыграет так же, как в Голландии, о Лиге Европы придется забыть"

Знаменитый форвард "Зенита" Борис Чухлов в интервью "СЭ" отметил, что сине-бело-голубым нужно иначе действовать в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы с "Утрехтом"​, чем в первом. В среду российская команда на выезде потерпела поражение с минимальным счетом.

– Как теперь оцениваете шансы "Зенита" на попадание в групповой турнир Лиги Европы?

– Сейчас они у "Зенита" со всеми соперниками – 50 на 50. Потому что команда в стадии становления, настолько масштабные изменения не могут мгновенно принести результат. Будем надеяться, при своих болельщиках ребята забьют два – и не пропустят. Но если сыграют так же, как в Голландии, о Лиге Европы придется забыть. (Александр КРУЖКОВ)

Трансляция матча "Утрехт" – "Зенит" //

Полностью интервью Чухлова