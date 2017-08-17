Борис Чухлов: "Если б не Лунев, матч "Утрехт" - "Зенит" мог закончиться разгромом"

Знаменитый форвард "Зенита" Борис Чухлов в интервью "СЭ" похвалил голкипера Андрея Лунева за игру в матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Утрехта" (0:1). Также он отметил действия нападающего Александра Кокорина.

– Если б не Лунев, все могло закончиться разгромом, - считает Чухлов. - У голландцев что ни удар – то в створ. Да и вообще команда обученная, быстрая, каждый четко знает, что надо делать на поле. А из полевых игроков "Зенита" единственное светлое пятно – Кокорин. Настоящий энерджайзер. Легкий, подвижный. И обыгрывал, и открывался. Но в отличие от предыдущих матчей, здесь впереди остался без поддержки. (Александр КРУЖКОВ)

Трансляция матча "Утрехт" - "Зенит" //

Полностью интервью Чухлова