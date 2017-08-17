Борис Чухлов: "Для "Зенита" уход Хави Гарсии – точно не потеря"

Знаменитый форвард "Зенита" Борис Чухлов в интервью "СЭ" заявил, что сейчас игру сине-бело-голубых смотреть интереснее, чем раньше. По его мнению, продажи Жулиану и Хави Гарсии – это правильные действия на трансферном рынке.

– Жулиану здорово начал, но быстро скис, потяжелел и совсем потерялся, – отметил Чухлов. – А у Хави Гарсии слишком много ошибок, плюс бесконечные фолы, карточки, апелляции к судьям… Грязный игрок. Для "Зенита" его уход – точно не потеря. В целом до матча с "Утрехтом" мне нравилось направление, которое выбрал Манчини. С появлением аргентинцев команда выглядит живее, агрессивнее, мобильнее. Да, есть ошибки, но в любом случае такой футбол смотреть интереснее, чем то, во что "Зенит" играл прежде. (Александр КРУЖКОВ)

Трансляция матча "Утрехт" – "Зенит" //

Полностью интервью Чухлова