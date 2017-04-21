Борха Обинья: "У "Сельты" меньше опыта, чем у "МЮ", следовательно, меньше шансов выйти в финал"

Представитель "Сельты" Борха Обинья после жеребьевки 1/2 финала Лиги Европы, где команде из Виго выпал "Манчестер Юнайтед", отметил, что соперник является фаворитом противостояния. Экс-полузащитник испанской команды подчеркнул, что "Сельта" все равно будет бороться за свою мечту.

– Мы рады участвовать в полуфинале турнира, – цитирует AS Обинью. – Теперь мы мечтаем о финале. Очевидно, что "Манчестер Юнайтед" более опытный клуб. У нас опыта меньше, следовательно, и меньше шансов выйти в финал. Но это не означает, что "Сельта" не может этого сделать. Уверен, что свои шансы одержать победу у нас будут.

"СЭ" провел трансляцию жеребьевки