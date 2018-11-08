"Бордо" - "Зенит": Заболотный и Дриусси - в атаке питерцев

Стал известен состав "Зенита" на матч 4-го тура групповгго турнира Лиги Европы против "Бордо".

С первых минут на поле выйдут следующие игроки: Лунев, Анюков, Маммана, Нету, Мевля, Набиуллин, Маркизио, Паредес, Ерохин, Заболотный, Дриусси.

Запасные: М. Кержаков, Эрнани, Оздоев, Краневиттер, Кузяев, Мак, Шатов.

"Бордо": Костиль, Йованович, Сабали, Пундж, Пабло, Плашил, Лерагер, Санкаре, Камано, Оджим, Корнелиус.

Запасные: Пуссен, Паленсия, Кунде, Чуаэми, де Превиль, Карамо, Бриан.

Матч "Бордо" – "Зенит" пройдет сегодня и начнется в 23.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.