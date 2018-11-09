"Зениту" достаточно не пропустить от "Копенгагена"

"Зенит" должен оформлять путевку в плей-офф уже в ближайшем туре, когда он принимает "Копенгаген". Задача – переиграть датчан дома – вполне по силам питерской команде. Более того, ее устроит ничья – правда, только нулевая. В этом случае, даже если в последнем туре "Копенгаген" сможет догнать "Зенит" по очкам, то он будет ниже команды Семака за счет пропущенного гола на своем поле (матч в Дании завершился со счетом 1:1).
Если в матче "Зенит" – "Копенгаген" будет голевая ничья, то питерской команде необходимо будет набирать очки в последнем туре или надеяться на осечку "Копенгагена" в матче с "Бордо".
Поражение же серьезно осложнит выполнение задачи "Зенитом". Особенно в случае победы "Славии" в параллельном матче. В этом случае российской команде необходимо будет побеждать на выезде в последнем туре (если "Копенгаген" дома проиграет "Бордо", то устроит и ничья). Если же "Славия" в пятом туре не победит "Бордо", то "Зениту" в последнем туре достаточно не проиграть. (Алексей Мороз)
|
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И
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В
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Н
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П
|
М
|
О
|
1. Зенит
|
4
|
2
|
2
|
0
|
5-3
|
8
|
2. Славия Пр
|
4
|
2
|
1
|
1
|
2-1
|
7
|
3. Копенгаген
|
4
|
1
|
2
|
1
|
3-3
|
5
|
4. Бордо
|
4
|
0
|
1
|
3
|
3-6
|
1
29 ноября. Зенит - Копенгаген, Бордо - Славия Пр.
13 декабря. Славия Пр - Зенит, Копенгаген - Бордо.
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