"Зениту" достаточно не пропустить от "Копенгагена"

"Зенит" , несмотря на то, что потерял очки в матче с "Бордо" (1:1), продолжает возглавлять группу С и имеет отличные шансы на выход в плей-офф.

"Зенит" должен оформлять путевку в плей-офф уже в ближайшем туре, когда он принимает "Копенгаген". Задача – переиграть датчан дома – вполне по силам питерской команде. Более того, ее устроит ничья – правда, только нулевая. В этом случае, даже если в последнем туре "Копенгаген" сможет догнать "Зенит" по очкам, то он будет ниже команды Семака за счет пропущенного гола на своем поле (матч в Дании завершился со счетом 1:1).

Если в матче "Зенит" – "Копенгаген" будет голевая ничья, то питерской команде необходимо будет набирать очки в последнем туре или надеяться на осечку "Копенгагена" в матче с "Бордо".

Поражение же серьезно осложнит выполнение задачи "Зенитом". Особенно в случае победы "Славии" в параллельном матче. В этом случае российской команде необходимо будет побеждать на выезде в последнем туре (если "Копенгаген" дома проиграет "Бордо", то устроит и ничья). Если же "Славия" в пятом туре не победит "Бордо", то "Зениту" в последнем туре достаточно не проиграть. (Алексей Мороз)

И В Н П М О 1. Зенит 4 2 2 0 5-3 8 2. Славия Пр 4 2 1 1 2-1 7 3. Копенгаген 4 1 2 1 3-3 5 4. Бордо 4 0 1 3 3-6 1

29 ноября. Зенит - Копенгаген, Бордо - Славия Пр.

13 декабря. Славия Пр - Зенит, Копенгаген - Бордо.

Лига Европы: турнирные таблицы, календарь игры и результаты матчей