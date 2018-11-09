13:30 | Футбол — Лига Европы

"Зениту" достаточно не пропустить от "Копенгагена"

Игроки "Зенита" после матча с "Бордо" (1:1). Фото ФК "Зенит"
Игроки "Зенита" после матча с "Бордо" (1:1). Фото ФК "Зенит"
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"Зенит", несмотря на то, что потерял очки в матче с "Бордо" (1:1), продолжает возглавлять группу С и имеет отличные шансы на выход в плей-офф.

"Зенит" должен оформлять путевку в плей-офф уже в ближайшем туре, когда он принимает "Копенгаген". Задача – переиграть датчан дома – вполне по силам питерской команде. Более того, ее устроит ничья – правда, только нулевая. В этом случае, даже если в последнем туре "Копенгаген" сможет догнать "Зенит" по очкам, то он будет ниже команды Семака за счет пропущенного гола на своем поле (матч в Дании завершился со счетом 1:1).

Если в матче "Зенит" – "Копенгаген" будет голевая ничья, то питерской команде необходимо будет набирать очки в последнем туре или надеяться на осечку "Копенгагена" в матче с "Бордо".

Поражение же серьезно осложнит выполнение задачи "Зенитом". Особенно в случае победы "Славии" в параллельном матче. В этом случае российской команде необходимо будет побеждать на выезде в последнем туре (если "Копенгаген" дома проиграет "Бордо", то устроит и ничья). Если же "Славия" в пятом туре не победит "Бордо", то "Зениту" в последнем туре достаточно не проиграть. (Алексей Мороз)

 

И

В

Н

П

М

О

1. Зенит

4

2

2

0

5-3

8

2. Славия Пр

4

2

1

1

2-1

7

3. Копенгаген

4

1

2

1

3-3

5

4. Бордо

4

0

1

3

3-6

1

 29 ноября. Зенит - Копенгаген, Бордо - Славия Пр.
13 декабря. Славия Пр - Зенит, Копенгаген - Бордо.

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