"Бордо" обыграл "Вентспилс" при судействе Лапочкина

"Бордо" обыграл "Вентспилс" в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы - 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил сенегальский защитник Сабали Юссуф.

Арбитром этой встречи был россиянин Сергей Лапочкин.

Лига Европы

2-й отборочный раунд

Первый матч

"Вентспилс" (Латвия) - "Бордо" (Франция) - 0:1 (0:1)

Гол: Юссуф, 3 (0:1).

"Бордо": Костиль, Пундже, Левчук, Пабло, Кунде, Плашил, Санкаре, Лерагер, Юссуф (Де Превиль, 64), Тшуамени (Отавиу, 89), Камано (Лаборд, 77).

Судья: Лапочкин (Россия).

26 июля. Вентспилс. Стадион "Olimpiska centra Ventspils Stadiona".