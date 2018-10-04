Больше половины бюджета "Вильярреала" - реализация ТВ-прав

Директор по международным отношениям "Вильярреала" Хуан Антон де Салас, прилетевший в Москву вместе с командой, провел лекцию в бизнес-школе RMA.

- Наш нынешний бюджет – это что-то около 125 миллионов евро, - рассказал де Салас во время мастер-класса для студентов факультета "Менеджмент в игровых видах спорта".-

Примерно 72-75 миллионов мы получаем от реализации телевизионных прав. 20 миллионов –поступления от спонсоров. Еще 5-7 миллионов евро - билеты, абонементы, продажа атрибутики. Остальные 25 миллионов обеспечиваются за счет трансферов наших футболистов в другие клубы.

В четверг, 4 октября, "Спартак" сыграет с "Вильярреалом" в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы. Игра состоится в четверг, 4 октября в Москве на "Открытие Арене". Начало матча - 22.00.