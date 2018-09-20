Болельщиков "Спартака" пустили на гостевой фан-сектор на стадионе "Рапида"

Во время матча Лиги Европы с венским "Рапидом" для болельщиков "Спартака" был открыт гостевой фан-сектор, который изначально был закрыт решением УЕФА.

Ранее в начале игры болельщики собрались в одном месте за воротами красно-белых организовав неофициальный фан-сектор. Постепенно к ним стянулись другие россияне, присутствующие на стадионе. К концу первого тайма "Рапид" открыл гостевой фан-сектор, на который переместилась часть болельщиков. Таким образом, несмотря на решение УЕФА, гостевой фан-сектор на игре с "Рубином" открыт. Один из болельщиков "Спартака" пронес на сектор флаг России.

Напомним, что в июне УЕФА вынесла наказание "Спартаку" за неправомерное поведение болельщиков в ходе матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона, запретив продавать билеты на два гостевых еврокубковых матча. (Александр Рогулев)

"Рапид" – "Спартак": онлайн-трансляция матча