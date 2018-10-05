Болельщики "Зенита" вернули фиолетовые футболки Анюкову

Болельщики "Зенита" после матча второго тура группового этапа Лиги Европы с чешской "Славией"передали капитану команды Александру Анюкову фиолетовые футболки, которые игроки кинули после матча Олимп-Кубка России с "Волгарем" (4:0) в Астрахани.

Речь идет о третьем комплекте формы "Зенита", которая была введена в оборот перед стартом текущего сезона. Сине-бело-голубые сыграли в ней в товарищеском матче с "Кайратом" (1:0) и во встрече 1/16 финала Кубка России с "Волгарем".

В начале встречи со "Славией" фан-сектор хозяев вывесил баннер, который гласил: "В цветах "Зенита" нет фиолетового".

Со стороны руководства последние лет 5 было много обещаний сделать резервный комплект формы в СБГ цветах, но в итоге, вместо того, чтобы иметь своё лицо и следовать традициям, в Клубе ведутся на предложения некомпетентных креативщиков в угоду коммерческим вопросам и ради наживы на болельщиках-потребителях. На выезде в Астрахани с нашего сектора были заряды против Клуба, а кинутые после матча игроками фиолетовые футболки было решено вернуть футболистам, чтобы они не стали разменной монетой. Команда не в восторге от других цветов и не горит желанием в них играть. Вчера после матча со Славией фиолетовые футболки были переданы капитану команды Саше Анюкову, который вернет их игрокам и объяснит нашу позицию, - говорится в заявлении болельщиков на фан-сайте.