12:21 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Болельщики "Ростова" подарят фанатам "Манчестер Юнайтед" пледы

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Болельщики "Ростова" в преддверии матча 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" подготовили специальную акцию для фанатов из Англии, информирует клуб болельщиков ФК-РСМ. На входе на гостевой сектор стадиона в Ростове-на-Дону болельщикам с туманного Альбиона будут выдаваться теплые пледы, для того что-бы они не замерзли. Отмечается, что в преддверии чемпионата мира 2018 года особенно важно показать, что прибывание в городе может быть максимально комфортным и безопасным для приезжих болельщиков.

Дополнительная информация

https://vk.com/fkrostselmash?w=wall-24125946_109561

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/8 финала
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