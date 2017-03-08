Болельщики "Ростова" подарят фанатам "Манчестер Юнайтед" пледы

Болельщики "Ростова" в преддверии матча 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" подготовили специальную акцию для фанатов из Англии, информирует клуб болельщиков ФК-РСМ. На входе на гостевой сектор стадиона в Ростове-на-Дону болельщикам с туманного Альбиона будут выдаваться теплые пледы, для того что-бы они не замерзли. Отмечается, что в преддверии чемпионата мира 2018 года особенно важно показать, что прибывание в городе может быть максимально комфортным и безопасным для приезжих болельщиков.