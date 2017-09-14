Болельщики "Кельна" устроили драку со стюардами перед игрой с "Арсеналом"

Перед началом матча группового турнира Лиги Европы "Арсенал" – "Кельн" фанаты гостей устроили драку со стюардами, после чего прорвались в свой сектор, информирует BBC. Ранее матч был отложен на час "в интересах безопасности болельщиков".

По данным СМИ, на арену пытаются проникнуть около 20 тысяч фанатов "Кельна", не имеющих билетов. В преддверии встречи они прошли маршем по городу. Отметим, что гостевая квота для фанатов "козлов" составила 2 900 билетов. Предстоящая игра станет для немецкого клуба первой в еврокубках за последние 25 лет.

Игра "Арсенал" – "Кельн" стартует в 23.05 по московскому времени.