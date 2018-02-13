Болельщики ЦСКА устроили потасовку с венграми перед матчем с "Црвеной Звездой"

Сегодня ЦСКА в гостях сыграет с "Црвеной Звездой" в матче 1/16 финала Лиги Европы. По информации официальной страницы болельщиков российского клуба "Вконтакте", семь фанатов ЦСКА повздорили с группой венгерских граждан в поезде Дебрецен – Будапешт. На станции в Будапеште россиян ожидала полиция.

Практически все фанаты были задержаны силами правопорядка. На данный момент не сообщается, какие меры будут применены к болельщикам из России.

Матч состоится сегодня, 13 февраля. Начало игры – в 20:00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.