16:54 | Футбол — Лига Европы

Болельщики ЦСКА устроили потасовку с венграми перед матчем с "Црвеной Звездой"

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Сегодня ЦСКА в гостях сыграет с "Црвеной Звездой" в матче 1/16 финала Лиги Европы. По информации официальной страницы болельщиков российского клуба "Вконтакте", семь фанатов ЦСКА повздорили с группой венгерских граждан в поезде Дебрецен – Будапешт. На станции в Будапеште россиян ожидала полиция.

Практически все фанаты были задержаны силами правопорядка. На данный момент не сообщается, какие меры будут применены к болельщикам из России.

Матч состоится сегодня, 13 февраля. Начало игры – в 20:00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.

Дополнительная информация

https://vk.com/wall-21359778_19081

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КОММЕНТАРИИ (14)
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Бу-га-га!

Поменяй, поменяй на "Дебильный". Надо соответствовать.

22:27

Талантливый

С таким-то ником? Конечно быдло! Ну не академик же!))

21:00

Бу-га-га!

sergey.v1968___ Кто там, и из-за чего повздорили, кто зачинщик - тебя не интересует. Для тебя, раз из России, да ещё и болельщики ЦСКА - по умолчанию быдло.

20:21

sergey.v1968

Бу-га-га! - ты оправдываешь быдло-болел? для меня - хоть кони, хоть свои, мясные, если так ведут себя - пусть сидят за решёткой, нежели на стадике, ибо из-за них семьями на стадионы и не ходят. Не то что в Англии: быканул на трибуне - получи от 3 лет бана до пожизненного. Другое дело, Бу-га-га!, если ты сам из таких

19:16

Владо

Жаль что фанатам ЦСКА не повстречались венгерские судьи,что убили нашу мини-футбольную сборную в полуфинале недавнего ЧЕ. Вот кого стоило на всю жизнь как следует покалечить.

19:04

Бу-га-га!

Талантливый___ Не... "Дебильный" для тебя - явно не достижимый идеал.)))

18:33

Талантливый

Бугагаша, завали то место, из какого ты это квакнул, смердит, говноед. И, может быть, сойдешь за умного. Впрочем, нет, не сойдешь!)

18:22

Jean4

Перекушали в поезде и потянуло на приключения.)

18:19

Бу-га-га!

Талантливый___ Ога. А "венгерская группа" - из 1 человека. Поменяй погремуху на "Дебильный", баклану самое оно.)))

18:17

Талантливый

Кони смелые когда всемером...

18:05

Bache Gabrielsen

Кони быкуют :)

17:36

warning_CSKA_is_here

SpaMan, читать умеешь? "повздорили с группой венгерских граждан в поезде Дебрецен – Будапешт".

17:34

SpaMan

Кони они такие...венгров в Сербии находят

17:28

warning_CSKA_is_here

не венгры, а цыгане, которым 321здюлей дали

17:00

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