Болельщики ЦСКА устроили потасовку с венграми перед матчем с "Црвеной Звездой"

Сегодня ЦСКА в гостях сыграет с "Црвеной Звездой" в матче 1/16 финала Лиги Европы. По информации официальной страницы болельщиков российского клуба "Вконтакте", семь фанатов ЦСКА повздорили с группой венгерских граждан в поезде Дебрецен – Будапешт. На станции в Будапеште россиян ожидала полиция.
Практически все фанаты были задержаны силами правопорядка. На данный момент не сообщается, какие меры будут применены к болельщикам из России.
Матч состоится сегодня, 13 февраля. Начало игры – в 20:00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.
Бу-га-га!
Поменяй, поменяй на "Дебильный". Надо соответствовать.
22:27
Талантливый
С таким-то ником? Конечно быдло! Ну не академик же!))
21:00
Бу-га-га!
sergey.v1968___ Кто там, и из-за чего повздорили, кто зачинщик - тебя не интересует. Для тебя, раз из России, да ещё и болельщики ЦСКА - по умолчанию быдло.
20:21
sergey.v1968
Бу-га-га! - ты оправдываешь быдло-болел? для меня - хоть кони, хоть свои, мясные, если так ведут себя - пусть сидят за решёткой, нежели на стадике, ибо из-за них семьями на стадионы и не ходят. Не то что в Англии: быканул на трибуне - получи от 3 лет бана до пожизненного. Другое дело, Бу-га-га!, если ты сам из таких
19:16
Владо
Жаль что фанатам ЦСКА не повстречались венгерские судьи,что убили нашу мини-футбольную сборную в полуфинале недавнего ЧЕ. Вот кого стоило на всю жизнь как следует покалечить.
19:04
Бу-га-га!
Талантливый___ Не... "Дебильный" для тебя - явно не достижимый идеал.)))
18:33
Талантливый
Бугагаша, завали то место, из какого ты это квакнул, смердит, говноед. И, может быть, сойдешь за умного. Впрочем, нет, не сойдешь!)
18:22
Jean4
Перекушали в поезде и потянуло на приключения.)
18:19
Бу-га-га!
Талантливый___ Ога. А "венгерская группа" - из 1 человека. Поменяй погремуху на "Дебильный", баклану самое оно.)))
18:17
Талантливый
Кони смелые когда всемером...
18:05
Bache Gabrielsen
Кони быкуют :)
17:36
warning_CSKA_is_here
SpaMan, читать умеешь? "повздорили с группой венгерских граждан в поезде Дебрецен – Будапешт".
17:34
SpaMan
Кони они такие...венгров в Сербии находят
17:28
warning_CSKA_is_here
не венгры, а цыгане, которым 321здюлей дали
17:00