Уличная атлетика при поддержке Datsun
22:40 | Футбол — Лига Европы

Болельщики "Црвены Звезды" сделали перфоманс в честь дружбы Сербии и России


Болельщики "Црвены Звезды" перед ответным матчем 4-го отборочного раунда Лиги Европы с "Краснодаром" устроили перфоманс в честь дружбы Сербии и России.

На трибуне за воротами фанаты выложили головы орлов, олицетворяющие гербы государств, которые располагались на фоне флагов двух стран.

Напомним, что первая игра, проходившая в Краснодаре, завершилась со счетом 3:2 в пользу российского клуба.
 

Трансляция матча "Црвена Звезда" - "Краснодар"

 

Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. Отбор "Зенита" и "Краснодара"
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий