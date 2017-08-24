Болельщики "Црвены Звезды" сделали перфоманс в честь дружбы Сербии и России

Болельщики "Црвены Звезды" перед ответным матчем 4-го отборочного раунда Лиги Европы с "Краснодаром" устроили перфоманс в честь дружбы Сербии и России.

На трибуне за воротами фанаты выложили головы орлов, олицетворяющие гербы государств, которые располагались на фоне флагов двух стран.

Напомним, что первая игра, проходившая в Краснодаре, завершилась со счетом 3:2 в пользу российского клуба.

