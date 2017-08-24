Болельщики "Црвены Звезды" сделали перфоманс в честь дружбы Сербии и России

Болельщики "Црвены Звезды" перед ответным матчем 4-го отборочного раунда Лиги Европы с "Краснодаром" устроили перфоманс в честь дружбы Сербии и России.
На трибуне за воротами фанаты выложили головы орлов, олицетворяющие гербы государств, которые располагались на фоне флагов двух стран.
Напомним, что первая игра, проходившая в Краснодаре, завершилась со счетом 3:2 в пользу российского клуба.
Трансляция матча "Црвена Звезда" - "Краснодар"
Crvena Zvezda - Krasnodar 24.08.2017. pic.twitter.com/JDwIyXCYBt– Српски Навијачи (@SerbianUltras) 24 августа 2017 г.