Болельщики "Атлетика" смогут бесплатно посетить матч со "Спартаком"

Члены клуба болельщиков "Атлетика" смогут бесплатно посетить домашний матч 1/16 финала Лиги Европы против "Спартака", информирует пресс-служба испанского клуба. Такое решение принято в связи с недовольством поклонников "басков" неудачным выступлением команды в чемпионате.

Отметим, что последняя победа была одержана 7 января над "Алавесом" (2:0). Команда занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Напомним, матч "Атлетик" - "Спартак" состоится 22 февраля. Первая игра пройдет в Москве 15 февраля.