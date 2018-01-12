13:21 | Футбол — Лига Европы

Болельщикам "Зенита" выделено 815 билетов на матч с "Селтиком"

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Болельщикам "Зенита" выделено 815 билетов на гостевой сектор стадиона "Селтик Парк" в Глазго, где пройдет матч 1/16 финалаЛиги Европы против "Селтика", информирует официальный сайт питерского клуба. Минимальная цена билета составляет 2,9 тысячи рублей.

Отмечается, что из предоставленных фанатам "Зенита" мест 277 – места с полным обзором, 538 – с ограниченным. Стоимость билетов на места с полным обзором составляет 31 тысячу рублей, с ограниченным – 29.

Первый пройдет в Глазго 15 февраля, ответный – в Санкт-Петербурге 22 февраля.

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-01-12-seltik-zenit-otkryta-prodazha-biletov-na-vyezdnoy-match.htm

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Джин_SM(v3)

Ничо не понял... а5 бесплатные билеты что ли?)))

14:06