Болельщик "Спартака", напавший на Глушакова, вышел на свободу

Вышел на свободу болельщик "Спартака" Мирослав Голунов, попытавшийся во втором тайме матча Лиги Европы "Спартак" – "Рапид" (1:2) ударить капитана красно-белых Дениса Глушакова. Ранее он был арестован на 10 суток, а также получил запрет на посещение любых спортивных соревнований сроком на пять лет.

Голунов выбежал на поле на 69-й минуте встречи "Спартак" – "Рапид" и напал на Глушакова. Болельщика от футболиста оттеснили футболисты красно-белых, они же передали его в руки полиции. "Спартак" уступил в этой игре команде из Вены со счетом 1:2.

Последний матч группового этапа Лиги Европы подопечные Олега Кононова проведут в гостях с "Вильярреалом". Для выхода в плей-офф им нужна только победа.

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