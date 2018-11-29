Болельщик попытался напасть на Глушакова. Как это было

29 ноября. Москва. "Спартак" - "Рапид" - 1:2. Луиз Адриану первым встал между фанатом и Денисом Глушаковым. Фото REUTERS

Матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы "Спартак" – "Рапид" (1:2), прошедший в четверг в Москве, был омрачен прорывом болельщика на поле.

29 ноября. Москва. "Спартак" - "Рапид" - 1:2. Этот болельщик прорвался к Денису Глушакову. Фото REUTERS

– Болельщик прорвался на поле примерно в месте, расположенном между Северной и Восточной трибунами. Шла 70-я минута игры, "Спартак" к этому моменту вел в счете 1:0.

– Фанат подбежал к капитану "Спартака" денису Глушакову и начал ему что-то говорить.

– Игрок оттолкнул болельщика.

– К Глушакову и болельщики устремились футболисты "Спартака", а также стюард. Игрока и фаната разняли.

– Стюард схватил болельщика, затем к ним подбежал еще один сотрудник стадиона. Они вывели фаната с поля вместе с вратарем "Спартака" Артемом Ребровым. При этом голкипер что-то говорил болельщику.