Болельщик попытался напасть на Глушакова. Как это было

Матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы "Спартак" – "Рапид" (1:2), прошедший в четверг в Москве, был омрачен прорывом болельщика на поле.
– Болельщик прорвался на поле примерно в месте, расположенном между Северной и Восточной трибунами. Шла 70-я минута игры, "Спартак" к этому моменту вел в счете 1:0.
– Фанат подбежал к капитану "Спартака" денису Глушакову и начал ему что-то говорить.
– Игрок оттолкнул болельщика.
29 ноября 2018 г.
– К Глушакову и болельщики устремились футболисты "Спартака", а также стюард. Игрока и фаната разняли.
– Стюард схватил болельщика, затем к ним подбежал еще один сотрудник стадиона. Они вывели фаната с поля вместе с вратарем "Спартака" Артемом Ребровым. При этом голкипер что-то говорил болельщику.
#СпартакРапид: болельщик напал на Глушакова🔥https://t.co/7qjVTvrUm4 pic.twitter.com/jCIgPrB7xp– СЭ Спартак (@spartak_se) 29 ноября 2018 г.