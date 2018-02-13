Болельщик ЦСКА скончался в Белграде из-за остановки сердца

Известный болельщик ЦСКА Дмитрий Бугров по прозвищу "Дима Лысый" рассказал, что перед выездным матчем 1/16 финала Лиги Европы с "Црвеной Звездой" от остановки сердца скончался поклонник армейцев Алексей, известный в фанатской среде как "Леха Страус". По его словам, мужчине было около 35 лет.

– К сожалению, в Белграде скончался наш болельщик, Алексей, известный в фантастикой среде как Леха Страус. Он умер от внезапной остановки сердца, – сказал Бугров. – Не знаю, почему так произошло, еще вчера вечером где-то в 8 вечера по Москве я с ним общался, он был жив-здоров. А вот утром уже получили такую информацию…

– Сколько ему было лет?

– Где-то не больше 35. Вы знаете, мы в паспорт друг другу не заглядываем. Человек приехал поддержать команду и умер. Для нас это большое горе.

– Планируется сбор средств на похороны?

– Мы уже этим занимаемся, сегодня-завтра будем собирать. Надеюсь, клуб тоже поможет.

Встреча "Црвена Звезда" – ЦСКА пройдет в Белграде во вторник, начало матча в 20:00 по московскому времени. (Павел ГУРЕВИЧ)