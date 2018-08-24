Болельщик "Бернли" получил ножевое ранение перед игрой с "Олимпиакосом"

Болельщики "Бернли" подверглись нападению в Греции, куда приехал на матч раунда плей-офф Лиги Европы с "Олимпиакосом". Как сообщает Sky Sports, один из фанатов получил ножевое ранение, также травмы получили еще четыре человека. Их атаковали непосредственно перед игрой, которая завершилась со счетом 3:1 в пользу "Олимпиакоса". Пострадавшим помощь была оказана прямо на стадионе.

По данным источника, матч посетили 900 болельщиков "Бернли". Английский клуб вместе с греческой полицией и "Олимпиакосом" занимается расследованием нападения.